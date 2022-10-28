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  • 'Yeniliğe atılan imza' denilmişti Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı coşkusu

'Yeniliğe atılan imza' denilmişti Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı coşkusu

Suudi Arabistan, 'Cadılar Bayramı' kutlamalarını geleneksel hale getirmeye çalışıyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından “yeniliğe atılan imza” denilerek Cadılar Bayramı Suudi Arabistan’da kutlanmaya başlamıştı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:46
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'Yeniliğe atılan imza' denilmişti Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı coşkusu

'Yeniliğe atılan imza' denilmişti Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı coşkusu
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Hristiyanlıkta Azizler Günü'nü temsil eden Cadılar Bayramı, Suudi Arabistan'da halk tarafından ikinci kez kutlandı.

Tüm dünyada her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek eğlenilen Cadılar Bayramı'na, Suudiler ikinci kez eşlik etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA CADILAR BAYRAMI COŞKUSU

Başkent Riyad'da düzenlenen kutlama partilerine Suudiler bu yılda yoğun ilgi gösterdi.

Günler öncesinden hazırlanan Suudiler, çeşitli kostümlerle eğlence merkezleri ile sokaklarda gezdi.

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Hamit Seki
28.10.2022 22:01
Suudi Arabistan İslamiyet'in doğuş merkezi ve aynı zamanda da ABD nin bir eyaleti gibidir. Ulus devlet değildir. garip bir sistemdir.  
 
Selim
28.10.2022 21:54
Tek eksik olan bizim muhalefet  
 
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