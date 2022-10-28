'Yeniliğe atılan imza' denilmişti Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı coşkusu

Hristiyanlıkta Azizler Günü'nü temsil eden Cadılar Bayramı, Suudi Arabistan'da halk tarafından ikinci kez kutlandı.

Tüm dünyada her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek eğlenilen Cadılar Bayramı'na, Suudiler ikinci kez eşlik etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA CADILAR BAYRAMI COŞKUSU

Başkent Riyad'da düzenlenen kutlama partilerine Suudiler bu yılda yoğun ilgi gösterdi.

Günler öncesinden hazırlanan Suudiler, çeşitli kostümlerle eğlence merkezleri ile sokaklarda gezdi.