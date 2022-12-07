Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz'dan videolu mesaj. Erkekseniz, siz karşıma çıkın.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklanması sonucu yaralandı. Partinin Eskişehir İl Başkanlığı binası açılışı için boş ofise Öztürk Yılmaz ile görüşmeye bir kişi geldi.

Ardından ofise gelen kişiye çay ikram edildiği esnada Öztürk Yılmaz’a saldırdı. Bacağından dört bıçak darbesi alan Öztürk Yılmaz’a tedavi amacıyla gelen sağlık ekipleri durumunun iyi olduğunu belirterek en yakın hastaneye kaldırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEOLU MESAJ PAYLAŞTI

Öztürk Yılmaz, hastane odasından paylaştığı videolu mesajı şu satırlarla paylaştı:

"İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin"