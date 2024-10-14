Yenimahalle Belediyesi İhale İlanı

- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır. İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre Ankara ilinde çevre izni ve lisansı olan firma ve kişiler katılabilir. Diğer şartlar ise;

İhaleye iştirak dilekçesi.

Kanuni ikametgâh.

Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve Türkiye'de tebligat için adres.

Geçici Teminat Makbuzu ve ihale dokümanının satın alındığına dair belge.

İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.

Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi,.