Yenimahalle 'Kurban'a hazır

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin Yakacık Kurban Satış Alanı’ndaki bayram hazırlıkları devam ediyor.

Yenimahalle 'Kurban'a hazır

Vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmesi için çalışmalarına devam eden Yenimahalle Belediyesi, parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini tamamlayarak 182’si büyükbaş, 62’si küçükbaş olmak üzere toplamda 244 çadırın kurulumuna başladı.

Kurulumu tamamlanan çadırlara giren kurbanlıklar, Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminden geçiyor. 15 bin kurbanın görücüye çıkacağı alanda Yenimahalle Belediyesi, Park Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri başta olmak üzere ilgili tüm müdürlükleriyle 24 saat hizmet veriyor.

Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurbanlık satışı ve kesimi için en temiz ve en modern alan olan kurban pazarımızda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve hijyenik bir ortamda bayram geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şimdiden Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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