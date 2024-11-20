Yenimahalle Vergi Dairesi’nde

Yayın Tarihi:

YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ'NDEN

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Vergi Kodu

Takip Dosya No

Toplam Borç

1791367924

ARCHIL BOLKVADZE

BALLI BABA SOKAK NO:18/6 No:YOK Tel:5525102179 MERKEZ YABANCI ÜLKE

201806201806

0015

2024051714DRT0000018

2.089.800,00

2800809106

31147113124

İLKER DEMİRBAŞ

YENİÇİFTLİK MAH. 19 MAYIS CAD. VILLA ZAFER No:38/2 Tel: MARMARAEREĞLİSİ /TEKİRDAĞ

201701201712

0010

2024071714DRU0000016

1.902.418,11

TOPLAM

3.992.218,11

Yenimahalle Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamadıklarından dolayı tebliği mümkün olmadığından, 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02123836