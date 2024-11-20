Yenimahalle Vergi Dairesi’nde
YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ'NDEN
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Vergi Kodu
Takip Dosya No
Toplam Borç
1791367924
ARCHIL BOLKVADZE
BALLI BABA SOKAK NO:18/6 No:YOK Tel:5525102179 MERKEZ YABANCI ÜLKE
201806201806
0015
2024051714DRT0000018
2.089.800,00
2800809106
31147113124
İLKER DEMİRBAŞ
YENİÇİFTLİK MAH. 19 MAYIS CAD. VILLA ZAFER No:38/2 Tel: MARMARAEREĞLİSİ /TEKİRDAĞ
201701201712
0010
2024071714DRU0000016
1.902.418,11
TOPLAM
3.992.218,11
Yenimahalle Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamadıklarından dolayı tebliği mümkün olmadığından, 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02123836