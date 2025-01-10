Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: Basın, demokrasimizin vazgeçilmez bir parçasıdır

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: Basın, demokrasimizin vazgeçilmez bir parçasıdır

Basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Basın, demokrasimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.

Basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Basın, demokrasimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Ercan, mesajında yerel basının önemini vurguladı. Yerel basın çalışanlarının öneminden söz eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, mesajında "Gazeteciler, kaleminin gücünü halktan alarak, objektif ve bağımsız bir şekilde haber yapma, toplumu doğru bilgilendirmeye çalışmaktadırlar. Elde ettikleri bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde haber olarak yansıtmaktadırlar. Bu anlamda basın, demokrasimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle yerel basın çalışanları, yaşadıkları ilçede/ilde olup bitenleri halkımıza duyurarak önemli bir çalışma yürütmektedirler. Sabah akşam demeden, yağmur sıcak gözetmeksizin halkımızın haber alma ihtiyacını karşılayan, yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza tarafsız bir şekilde aktaran yerel basın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu anlamda özellikle ilçemizde, Aydın ilimizin her bir köşesinde ve ülkemizde görevini sürdüren gazetecileri arkadaşlarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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