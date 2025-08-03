Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: İlçemizin eksiklerini bir bir gideriyoruz

Kaynak: İHA
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: İlçemizin eksiklerini bir bir gideriyoruz

Yenipazar Belediyesi taziye, bayram ve tören gibi etkinliklerde kullanılmak üzere çok amaçlı çadırlar yaptırıldı.

Yenipazar Belediyesi taziye, bayram ve tören gibi etkinliklerde kullanılmak üzere çok amaçlı çadırlar yaptırıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye, vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yenipazar Belediyesi, özellikle taziye, bayram ve tören gibi organizasyonlarda kullanılmak üzere çok amaçlı çadırları hizmete sundu. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan çadırların ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek, "İlçemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın özellikle taziyelerde kullanılabileceği çadırlar yaptırdık. Çadırlar ayrıca bayram ve törenlerde de kullanılacak. İlçemizin eksikliklerini gidermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: İlçemizin eksiklerini bir bir gideriyoruz

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: İlçemizin eksiklerini bir bir gideriyoruz

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