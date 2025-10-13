Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Yenipazar Belediyesinden yapılan açıklama ile 15 Ekim Çarşamba gününden itibaren Bilecik ve Eskişehir’e minibüs seferleri düzenlenmeye başlanacağı duyuruldu.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden geçtiğimiz günlerde Belediyenin kendi öz kaynakları ile araç parkına 2 adet 16+1 kişilik yolcu minibüsü kazandırıldığını duyurmuştu. Yenipazar Belediyesinden yapılan açıklama ile Çarşamba gününden itibaren Bilecik ve Eskişehir’e minibüs seferleri düzenlenmeye başlanacağı duyuruldu.

Çarşamba günü başlayacak seferlerin Bilecik ve Eskişehir’e hafta içi 07:00’de hafta sonu ise 12:30’da olmak üzere günde 1 sefer düzenleneceği, Bilecik ve Eskişehir’den Yenipazar’a dönüşlerin ise hafta içi ve hafta sonu aynı saatte olmak üzere 17:30’da olacağı duyuruldu.