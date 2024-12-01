Yenipazar’da deve güreşi şenlikleri yapıldı

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin kültürel etkinliklerinden biri olan deve güreşi, bu yıl da büyük ilgi gördü. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından düzenlenen festival, 110 pehlivan devenin 55 çatımda kıran kırana mücadele ettiği anlarla heyecan dolu anlar yaşattı. Yağmurun başlamasıyla şenlikler sonlanmış olsa da, mücadeleler izleyiciyi coşturmayı başardı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, bu yıl 40. kez düzenlenen şenlikleri tamamladıklarını belirterek, devecilik kültürünü gelecek nesillere aktarmayı sürdürmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Yörük kültürünü yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Çerçioğlu, Yenipazar’daki bu geleneğin 40 yıldır sürdüğünü ve devam edeceğini belirterek, 21 Aralık 2024’te yapılacak dünya kupası güreşlerine tüm Aydınlıları davet etti.

Şenliklere katılan ve Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ile birlikte şenlikleri izleyen belediye başkanları da Yenipazar’a geleneksel kültürün korunmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti. Katılımcılar arasında Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya gibi önemli isimler de yer aldı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, tüm katılımcılara şenliklere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.