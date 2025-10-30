YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in öncülüğünde, İl Özel İdaresinin 1.4 milyon TL desteğiyle yürütülen program kapsamında, Yenipazar’da 151 ton buğday ve 6.500 kilogram yem bitkisi tohumu üreticilere dağıtıldı.

Programda konuşan Kaymakamımız Mehmet Salih Uçar, bu tohumların ilçe topraklarında bereketle filizlenmesini, gelecek yıl bol ve verimli bir hasada vesile olmasını temenni etti.

Kaymakam Uçar, desteklerinden dolayı Vali Faik Oktay Sözer'e ve katkı sunan herkese teşekkür etti.