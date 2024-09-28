Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel: Kaçak ve suça karışan Suriyelileri gönderiyoruz

Bursa Aytaç Cihan -Seçim döneminde Yenişehir'de yaşayan kaçak göçmenlerle mücadele edeceklerinin sözünü veren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bu kapsamda göreve geldiklerinden bu yana çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ilk etapta ilçede kaçak olarak yer açan, haksız kazanç elde eden, ruhsatsız olduğu belirlenen Suriyelilerin iş yerlerine karşı işlem başlattıklarını ve dükkanları mühürlediklerini aktardı.

Başkan Özel, "Yenişehir’de hemşehrilerimizin asayiş, güven ve huzur ortamının bozulmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede, ilçemizin demografik yapısını bozan, yasa dışı yollarla ülkemize gelen, kaçak Suriyelilerin evlerine gönderilmesi için çalışmalarımızı hukuk çerçevesinde sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. " diye konuştu.

İlçe emniyet müdürlü ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda ilçede yaşayan kaçak Suriyelilere yönelik operasyon başlatıldığını belirten Başkan Özel "Yasa dışı yollarla ülkemize gelen veya burada çeşitli suçlara karışan onlarca Suriyeli, çabalarımız sonucunda tahsis ettiğimiz araçlarla kayıtlı oldukları şehirlere gönderilmesi veya sınır dışı edilmeleri için ilçemizden toplanarak İl Göç İdaresine götürüldü." dedi.

Başkan Özel, yasalar çerçevesinde bu sorunla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.