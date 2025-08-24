Yenişehir Belediyesi'nin küçük okçularından büyük başarı

Yenişehir Belediyesi, kurduğu spor kulübü ve açtığı spor okullarıyla çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Futbol, voleybol, basketbol, cimnastik ve okçuluk branşlarında düzenlenen eğitimlerle yüzlerce çocuğun gelişimine katkı sunuluyor. Eğitimlerin merkezi haline gelen Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri, hem spor kültürünün yaygınlaşmasına hem de geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine zemin hazırlıyor.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde okçuluk eğitimi alan ve Mersin’de yapılan yarışmalarda dereceye giren sekiz küçük sporcu, 26-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Düzce’de düzenlenecek Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda ilçeyi temsil edecek.

“HEDEFİMİZ YENİŞEHİR’DEKİ HER ÇOCUĞUN HAYALLERİNE KOŞABİLECEĞİ BİR ALTYAPIYI SUNMAK”

Çocukları makamında ağırlayarak tebrik eden ve şampiyonada başarılar dileyen Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak sporu çocuklarımızın geleceğini şekillendiren güçlü bir araç olarak görüyoruz. Ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Spor okullarımızı kurduk, her yıl yüzlerce çocuğumuza eğitim veriyoruz. Spor onlara disiplin, özgüven, ekip ruhu ve mücadele azmi kazandırıyor. Bu yüzden yaptığımız her yatırımda çocuklarımızı ve gençlerimizi merkeze koyuyor, onların potansiyelini açığa çıkaracak imkânları oluşturuyoruz. Hedefimiz Yenişehir’deki her çocuğun kendi hayallerine koşabileceği bir altyapıyı sunmak. Çocuklarımızın başarısı aynı zamanda kentimizin ve ülkemizin geleceğinin de başarısıdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Tüm çocuklarımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Yenişehir Belediyesi olarak daima yanlarında olacağız" diye konuştu.