Atasözlerimiz bugün gerçek oluyor. Yaşlılarımız “Eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağar”derdi, bir başka deyişle yeni mal her zaman tercih edilir anlamında kullanılırdı. Pazarda esnaf olan Kazım Göner, “Paralı insanlar bu kolay yola, bitpazarına gelip de başkasının giydiğini giymez, aldığını almaz. Eskiden böyle değildi. Bu hükümet geldi geleli milletin, afedersin, anası ağladı” dedi.

Yaşlıların kullandığı bir atasözü vardır: “Eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağar”diye, yüzyıllar önce söylenilen bu atasözleri artık gerçek oldu ve alım gücü dibe vurunca ‘Bit pazarına nur yağdı’.

Pahalılık sadece gıdayı değil giyimi de vurunca, alım gücü dibe vuran emekli, asgari ücretli, memur, kışlık mont, ayakkabı, kaban kazak gibi ürünleri alabilmek için mağazalar yerine eskilerin bit pazarı dediği, bugünün deyimiyle ‘ikinci el pazarına’ yöneldi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi büyük şehirlerde ikinci el pazarları büyük yoğunluk yaşıyor. Bunlardan birisi de İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 2. El ve Antika Pazarı. Pazara gelenler, sabahın erken saatlerinden itibaren alışverişe başlıyor.

Derya Alkan isimli vatandaş, “Alım gücü düşüklüğünden dolayı bu pazar kalabalık. Öğrenciler biliyorsun, masrafı çok. Emeklilerin maaşı sınırlı, kiralar çok” dedi.

Pazarda esnaf olan Kazım Göner, “Kimsesizler, fakirler, garibanlar, emekliler, memurlar onlar da dahil olmak üzere nerede parasızlar varsa burada. Paralı insanlar bu kolay yola, bitpazarına gelip de başkasının giydiğini giymez, aldığını almaz. Eskiden böyle değildi. Bu hükümet geldi geleli milletin, afedersin, anası ağladı. Çoluğu çocuğu, gençlerin hayatı bitti. Çocuklarını okutamazlar, karınlarını doyuramazlar, gençler evlenemezler. Mümkün değil. Bunlar gitse de hiç olmazsa bu millet de şöyle bir nefes alsa” dedi.

Nurgül Avalı isimli vatandaş da, “Alışveriş yapmak zor, mağazalara girmek bile çok zor. O yüzden görüyorsunuz kalabalığı. Herkes buradan yapmayı tercih ediyor, ikinci elleri tercih ediyor. Kalabalıktan pazar yürüyemiyorsun bile” diye konuştu.

Cevat Yol ise “Halkı fakirleştirmeye yönelik bir sistem var. Eskiden derlerdi ki, 'eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı' derler. Ama buradan nur hiç gitmiyor. Bu insanlar hep burada” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Muharrem Gözütoğlu, “Öğrenci zaten bu devirde çok zor alışveriş yapıyor, geçmiyor bir ay” şeklinde konuştu.

Melih Bulut ise “öğrenciyiz, yurtta kalıyoruz, o yüzden ekonomik olsun diye buradan alıyorum” diye konuştu.

Hakan Görkem Büyük, “Hak, hukuk, adalet olmadığı sürece ekonomi de böyle olacak, geri kalan tadımız da olmayacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntılarının artması nedeniyle ilk defa ikinci el pazarına geldiğini dile getiren Derya Alkan, “Şimdi her şey çok pahalı belli bir kere. 800’den aşağı bir şey yok. Yani burada kaliteli de oluyor bazen. Yurtdışından falan gelmeler oluyor, bayağı kaliteli yani. Bayağı ihtiyacımızı karşılıyoruz. Alım gücü düşüklüğünden dolayı pazar kalabalık. Öğrenciler biliyorsun, masrafı çok. Emekliler sınırlı, kiralar çok. Ben de yeni yeni geldim buraya. Vallahi alışveriş merkezinden de alıyoruz ama bazı açığımızı buradan kapatmak daha güzel oluyor” dedi.

Ekonominin kötü olduğunu ifade eden Hakan Görkem Büyük, “Ekonomik yetersizlikler kesinlikle baş sebep bence. Serbest piyasa ama hiçbir denetim olmayan bir serbest piyasa, dolayısıyla açgözlülüğe bağlı. Vurdumduymazlığa bağlı. Dolayısıyla iyileşmesi için de epey zemin ve süreç lazım. Ama her şeyin başında hak, hukuk, adalet olmadığı sürece ekonomi de böyle olacak, geri kalan tadımız da olmayacak” şeklinde konuştu.