Yepyeni Fenerbahçe! 13 gitti 9 geldi

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve kupa hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de, yönetim yeni sezon öncesinde büyük bir transfer operasyonu yaptı.

Mevcut kadrodan 13 futbolcu gönderilirken, takım 9 oyuncuyla takviye edildi.

Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Osayi-Samuel, Lincoln, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Miha Zajc, Saint-Maximin ve Filip Kostic takımdan ayrıldı.

Ertuğrul Çetin, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat ve Omar Fayed ise kiralık olarak gönderildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 8 isim liste dışı kaldı

Takıma ilk 11'de oynayabilecek seviye 9 transfer yapıldı.

Manchester City'den kaleci Ederson, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu, Wolves'dan Nelson Semedo, Gent'ten Archie Brown, Salzburg'dan Dorgeles Nene, Paris Saint-Germain'den Marco Asensio ve Çaykur Rizespor'dan kaleci Tarık Çetin'i renklerine bağladı.

Al-Nassr'dan Jhon Duran ve West Ham United'dan Edson Alvarez kiralık olarak sarı lacivertli takıma katıldı.

Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer bombası!