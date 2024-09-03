Yer: Adana. Sokakta yürürken öldü

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, Erol Kavak (43) yaşamını yitirdi. Kavak, sokakta yürüdüğü sırada motosikletle yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılan Kavak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ancak Kavak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Erol Kavak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.