Yer Adana'nın Seyhan ilçesi. Sahte kadın doktoru skandalı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’nın Seyhan ilçesinde evini kaçak muayene haline getiren N.A isimli kadın düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli kadının tıp diploması olmadığı halde evde hasta baktığı belirlendi. Evde yapılan aramada 971 ilaç, 59 altın ve ziynet eşyası yanı sıra 26 bin dolar ve 20 bin lira para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir evin kaçak muayenehane haline getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis, N.A. isimli kadının, tıp doktoru diploması olmamasına rağmen "kadın doğum uzmanı" olarak faaliyet gösterip, gebelik kontrolü ve kürtaj yaptığını belirledi.

Ayrıca şüphelinin, evine gelen hastaları para ya da altın karşılığı muayene edip, ilaç sattığını tespit etti. Operasyonda tıp doktoru diploması bulunmayan N.A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 971 ilaç, 20 bin lira, 26 bin Dolar, 59 altın ve ziynet eşyası, hasta kaydının tutulduğu 10 defter ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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