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Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, yer bilimcilerin inceleme ve araştırma gezilerine ev sahipliği yapıyor.

Galeri Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:11
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Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

Kula ve Salihli ilçeleri arasındaki jeoparkı, yılda ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin önemli bölümünü araştırmacılar ve öğrenciler oluşturuyor.

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Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

Turistik amaçla ziyarete gelenlere doğada yürüyüş fırsatı sunan 2 bin 320 kilometrekarelik jeopark, yer bilimcilere de bilimsel çalışma yapma olanağı sağlıyor.Jeoparkta volkan konileri ve sönmüş lav kalıntılarını inceleyen öğrenciler ve bilim insanları, bölgeden taş örnekleri de toplayabiliyor.

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Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

Sandal Divlit Volkan Konisi, bilim insanlarının ilgi odağıSon olarak 12 bin yıl önce aktif olduğu belirtilen Sandal Divlit Volkan Konisi, yer bilimi alanında çalışan akademisyen ve öğrencilerin en çok vakit geçirdiği noktaların başında geliyor.Zirvesine 750 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılabilen Sandal Divlit Volkan Konisi'nin binlerce yıldır özelliklerini koruması dolayısıyla yer bilimi açısından büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor.Bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapan jeopark, son olarak 6-8 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu'nda 72 bilim insanını ağırladı.

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Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

"Volkanın nasıl oluştuğu 7'den 70'e herkese anlatılabiliyor"Manisa Büyükşehir, Kula ve Salihli belediyelerince kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, bölgede akademik çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına konaklama, ulaşım ve rehberlik desteği verip, jeopark sahasının Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı standartlarına uygun biçimde faaliyet göstermesi için gerekli yatırımları yapıp, finansal ve lojistik desteği sağlıyor.Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, AA muhabirine, yer bilimleriyle ilgilenenlerin, binlerce yıldır yapısı bozulmayan bölgedeki kayaları ve lav kalıntılarını inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.Yer bilimleri açısından bölgenin önemini vurgulayan Karakuzu, şunları kaydetti:"Burası volkan konisinin özelliklerini 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimize anlatabildiğimiz bir bölge olduğu için hem bilim hem turizm hem de eğitim açısından çok önemli bir bölge. Bu kapsamda ERASMUS, TÜBİTAK, AB projeleri yürütüyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yer bilimleriyle alakalı, coğrafyayla alakalı ya da sadece turizm amaçlı buraya gelenler, bir volkanın nasıl oluştuğunu, neler yaşayıp bu hale geldiğini görüp, anlayabiliyor."

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Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

"Burada olmak heyecan verici"Polonya'dan jeoparka gelen yabancı öğrencilerden Aleksandra Stafiet, volkanik araziyi "fantastik" bulduğunu belirterek, "Türkiye'de ilk kez bulunuyorum ama Türkiye'ye aşık oldum. Bu ülkenin bu kadar güzel olacağını hayal etmemiştik. Gençler ve genç öğrenciler için gerçekten inanılmaz bir fırsat bu." dedi.Kuzey Makedonyalı Ivana Tosevska da "Birçok tarihi anıt ve yerleri ziyaret ettik. Buradaki tecrübelerim oldukça iyi. Volkanik arazi aktif olmamasına rağmen fotoğraf çektirmek için inanılmaz bir yer ve birçok fotoğraf çektik. Buranın doğal güzelliği var, bu yüzden burada olmak heyecan verici." diye konuştu.Salihli Bilim Sanat Merkezi Felsefe Öğretmeni Burak Aydoğan da ERASMUS projesi kapsamında Manisa'da ağırladıkları öğrencileri jeoparka getirdiklerini belirterek, "Projeye katılan ülkelerden öğrencilerimizle çevre ve geri dönüşüm aktiviteleri yapıyoruz. Diğer yandan yakın yerlerde bulunan güzel yerlere gidiyoruz. İlk geldiğimiz yer Sandal Divlit Volkan Konisi oldu." ifadelerini kullandı.(AA)

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