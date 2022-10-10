Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

"Volkanın nasıl oluştuğu 7'den 70'e herkese anlatılabiliyor"Manisa Büyükşehir, Kula ve Salihli belediyelerince kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, bölgede akademik çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına konaklama, ulaşım ve rehberlik desteği verip, jeopark sahasının Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı standartlarına uygun biçimde faaliyet göstermesi için gerekli yatırımları yapıp, finansal ve lojistik desteği sağlıyor.Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, AA muhabirine, yer bilimleriyle ilgilenenlerin, binlerce yıldır yapısı bozulmayan bölgedeki kayaları ve lav kalıntılarını inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.Yer bilimleri açısından bölgenin önemini vurgulayan Karakuzu, şunları kaydetti:"Burası volkan konisinin özelliklerini 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimize anlatabildiğimiz bir bölge olduğu için hem bilim hem turizm hem de eğitim açısından çok önemli bir bölge. Bu kapsamda ERASMUS, TÜBİTAK, AB projeleri yürütüyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yer bilimleriyle alakalı, coğrafyayla alakalı ya da sadece turizm amaçlı buraya gelenler, bir volkanın nasıl oluştuğunu, neler yaşayıp bu hale geldiğini görüp, anlayabiliyor."