Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke

"Burada olmak heyecan verici"Polonya'dan jeoparka gelen yabancı öğrencilerden Aleksandra Stafiet, volkanik araziyi "fantastik" bulduğunu belirterek, "Türkiye'de ilk kez bulunuyorum ama Türkiye'ye aşık oldum. Bu ülkenin bu kadar güzel olacağını hayal etmemiştik. Gençler ve genç öğrenciler için gerçekten inanılmaz bir fırsat bu." dedi.Kuzey Makedonyalı Ivana Tosevska da "Birçok tarihi anıt ve yerleri ziyaret ettik. Buradaki tecrübelerim oldukça iyi. Volkanik arazi aktif olmamasına rağmen fotoğraf çektirmek için inanılmaz bir yer ve birçok fotoğraf çektik. Buranın doğal güzelliği var, bu yüzden burada olmak heyecan verici." diye konuştu.Salihli Bilim Sanat Merkezi Felsefe Öğretmeni Burak Aydoğan da ERASMUS projesi kapsamında Manisa'da ağırladıkları öğrencileri jeoparka getirdiklerini belirterek, "Projeye katılan ülkelerden öğrencilerimizle çevre ve geri dönüşüm aktiviteleri yapıyoruz. Diğer yandan yakın yerlerde bulunan güzel yerlere gidiyoruz. İlk geldiğimiz yer Sandal Divlit Volkan Konisi oldu." ifadelerini kullandı.(AA)