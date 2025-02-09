Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

İstanbul Eyupsultan’da bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin çıktığını gören motosikletli 3 arkadaş olay yerine giderek evin içinde bulunan kişiyi haberdar ettiler.

Olay, 25 Ocak Cumartesi saat 22.00 sıralarında Emniyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddedeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, yangını trafikte ilerleyen motosikletli 3 arkadaş fark etti. Yangının çıktığı gecekondunun yakınına giden 3 motosiketli itfaiye ekiplerine ihbarda da bulundu.

EV SAHİBİNİ UYARIP İTFAİYEYİ ARADILAR

Olay yerine giden 3 arkadaş, ev sahibiyle içeridekileri uyararak dışarıya çıkmalarını sağladı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananlar motosikletli 3 arkadaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

Yer İstanbul! Alevler kilometrelerce uzaktan görüntülendi

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