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Yer: İstanbul. Boğazını keserek öldürdükleri kadının bileziklerini çaldılar

İstanbul Beyoğlu'nda 2 hırsız evine girdikleri kadının boğazını kesip kolundaki bilezikleri çalarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:04
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Yer: İstanbul. Boğazını keserek öldürdükleri kadının bileziklerini çaldılar

Yer: İstanbul. Boğazını keserek öldürdükleri kadının bileziklerini çaldılar
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Olay, Kulaksız Mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yağhanesi Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde A.(65)'nın evine 2 hırsız girdi. Mevlüde A.'nın uyuduğunu gören hırsızlar, kolundaki bilezikleri almak istedi. Şüpheliler kadının koluna dokunduğu sırada uyandı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınla şüpheliler arasında bir süre boğuşma yaşandı. Şüphelilerden biri yanındaki bıçakla Mevlüde A.'nın önce bileğini ardından boğazını keserek öldürerek bilezikleri aldı. Ardından şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.  Bağrışmaları duyan apartman sakinleri 2 çocuk annesi Mevlüde A.nın dairesine gittiklerinde kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

HER YERDE ARANIYORLAR

Binadakiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüde A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemeler yaptıktan sonra ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BİLEZİKLERİ ALDILAR

Mahalle sakini Ercan Emanetoğlu "Hırsızlar kadının boğazını kesmişler. Polisler gereken delilleri alıp gittiler. Biz insanların bağrışmasına geldik. Sağlık ekipleri geldi kadına müdahale etti. Bileziklerini almışlar galiba" dedi. Mahalle sakini başka bir kişi ise "Bir kadın geldi. 'Abi yardım eder misin' dedi . Olay yerine gittim, baktım kadın yerde yatıyordu. Sırtında boğazında ve kalbinde yara vardı. Kolundaki bilezikleri almışlar galiba" diye konuştu.(AA)

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