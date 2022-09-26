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Minibüsten inip dağıldılar. Yer: İstanbul

Bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı “Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor” paylaşımı sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Vatandaşın bahsettiği adreste yapılan uygulamada 120 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 08:04
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Yer: İstanbul Gaziosmanpaşa. Minibüsten inip dağıldılar

Minibüsten inip dağıldılar. Yer: İstanbul
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İHA'nın haberine göre, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. Bir vatandaşın, “Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor” yazarak, sokakta düzensiz göçmenlerin bir minibüsten indirildiği videoyu paylaşması sonucunda soruşturma başlatıldı. 

Başlatılan soruşturmaya ilişkin çevrede trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde seyir halindeki minibüs durduruldu. Durdurulan minibüs içerisinde, ülkemize kaçak yollar ile girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar ve araç sürücüsü olan M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.

Gaziosmanpaşa genelinde yapılan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde; 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu, 1 Azeri uyruklu olmak üzere toplam 120 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 

Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen, M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte yakalanan toplam 120 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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