Yer İstanbul! Kuyumcudan 9 milyon liralık vurgunun görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş’ta girdikleri bir kuyumcudan 9 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldığı ortaya çıktı.

Olay 16 Ocak'ta Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda saat 04.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kuyumcuya giren hırsızlar, 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyası ve altını aldı.

Soygun yapan hırsızlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Sabah işyerine gelen kuyumcu sahibi soyulduğunu görünce polisi gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen S.D., M.E.C. ve N.K. isimli şüpheliler Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve M.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.K serbest bırakıldı. Öte yandan soygun anı kameraya yansıdı.

Yer İstanbul! Kuyumcudan 9 milyon liralık vurgunun görüntüsü ortaya çıktı

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