Olay, Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yeniden karşı karşıya gelmesiyle kavga yeniden alevlendi. Kavgaya, Sedat A.’nın yakını Sinan A. ile Nadir K.’nın yakını İbrahim K. da dahil oldu.

SOKAK ORTAINDA SİLAH ÇEKTİ

Çevredekilerin engel olmaya çalışmasına rağmen Nadir K., yanında bulunan tabancayla Sedat A. ve Sinan A.’ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sedat A. ve Sinan A. yere yığılırken, ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sedat A., hastanede hayatını kaybetti.