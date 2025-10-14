Fatih Laleli'de pos cihazıyla hayali işlemle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 2'nci dalga operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 255 taşınmaza ise el konuldu. Elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi. Alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL'nin üzerinde suç geliri elde edildiği, elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

İŞ YERLERİ VE EVLERDE ARAMA YAPILDI

Operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belge niteliğindeki delillere el konuldu. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.