Yer silme suyuna eklendiğinde fayanslar parlıyor ve tüm lekeler yok oluyor

Ev temizliğinde en çok zorlanılan alanlardan biri olan fayanslar, zamanla matlaşabilir ve kirli bir görünüm sergileyebilir. Ancak, yer silme suyuna ekleyeceğiniz basit bir madde ile fayanslarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

Sirke Mucizesi

Temizlik konusunda adeta bir mucize olarak kabul edilen sirke, fayans temizliğinde de oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Yer silme suyuna ekleyeceğiniz bir miktar sirke, fayanslarınızdaki kir ve lekeleri kolayca çözerek pırıl pırıl bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.

Sirkenin Faydaları

Leke Çözücü: Sirke, kireç, sabun kalıntıları ve diğer inatçı lekeleri çözmede oldukça etkilidir.

Sirke, kireç, sabun kalıntıları ve diğer inatçı lekeleri çözmede oldukça etkilidir. Parlaklık Verici: Fayansların doğal parlaklığını geri kazandırır.

Fayansların doğal parlaklığını geri kazandırır. Dezenfektan: Sirke, bakteri ve mikropları öldürerek hijyenik bir temizlik sağlar.

Sirke, bakteri ve mikropları öldürerek hijyenik bir temizlik sağlar. Doğal ve Ekonomik: Kimyasal temizleyicilere göre daha doğal ve ekonomiktir.

Nasıl Uygulanır?

Bir kova ılık suya yarım su bardağı sirke ekleyin. Hazırladığınız karışımla fayanslarınızı silin. İnatçı lekeler için, sirkeyi doğrudan lekenin üzerine uygulayıp birkaç dakika beklettikten sonra silin. Fayansları durulayın ve kurulayın.

ALTERNATİF YÖNTEMİ DENEMELİSİNİZ

Fayansların üzerinde biriken lekeleri ve kirleri temizlemek için bu yöntemi deneyebilir ve sonuçları kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Yer silme suyuna bu maddeyi ekleyerek, temizlik işlerinizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bakın suyun içine aseton katmak ne işe yarıyormuş…

Her ne kadar silip süpürseniz de parkeler gün içinde tozlanarak o temizliğin ardında ki parlaklığı kısa sürede kaybeder. İşte tam da bu noktada imdadınıza yetişen asetondan birkaç damla suya damlattığınızda parkeleriniz adeta ışıl ışıl olacak.

Ensonhaber'deki bilgilere göre; Aseton yüksek oranda çözelti olduğundan parke ve tahtaları hızla parlatır. Daha canlı ve yepyeni görünüm sağlar. Silme suyuna koyacağınız aseton sayesinde de parkeleriniz daha uzun süre toz tutmaz ve temiz görünür.

Fotoğraflar : Youtube.com