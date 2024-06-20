Yer süpüren bile 147 bin TL aylık alacak. 85 bin vasıflı 365 bin işçi alacak

İsviçre, yüksek yaşam standardı, suç oranının yok denecek kadar az olması ve zengin ülkeler arasında kendine yer buluyor. İsviçre pandemi sonrası vasıflı ya da vasıfsız işçi almak için kolları sıvadı.

İsviçre, ilk başta 85 bin vasıflı işçi alarak açığını kapatacak. Bu sayının yıl sonunda 365 bin kişiye yükselebileceği tahmin ediliyor.

İsviçre'de yetkililer, işçi açığını Rusya ve Ukrayna savaşından kaçarak ülkelerine sığınanların açığı kapatabileceğini düşünmüyor.

İsviçre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangına, (846 TL) aylık ücret ise 4 bin İsviçre Frangı (147 bin TL) . Bu da saatlik olarak 846 TL, aylık ise 147 bin TL maaş anlamına geliyor.

Vıasıflı işçilerin maaşı ise 8 bin 500 İsviçre Frangı maaş alıyor. (312 bin TL)

İlk başta sağlık sektörü olmak üzere turizm otelcilik, teknisyen, bilgisayar uzmanı ve mühendis gibi çeşitli kadrolar için alım yapılacağı ülke tarafından ilan edildi. Daha sonra da vasıfsız işçi alımı yapılacağını belirtiliyor.

Özellikle doktor açığı konusunda sıkıntı çektiği öğrenilen İsviçre, yaşlı bakım ve hastanelerde çalıştırmak üzere hemşire alımı da yapmak için ilan açtı.

İsviçre'ye işçi olarak gitmek isteyenler DynaJobs gibi ya da Adecco gibi iş bulma kurumlarına başvurabiliyor.

Davet almak için ise şunlar gerekiyor:

Belirli bir seviyede dil bilgisi.

İsviçre’de devlet yardımı ya da sosyal yardım almadan geçinebileceğinizi kanıtlamanız gerekiyor.

İkamet edilebilecek ev bulunması.