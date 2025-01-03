Yere çöp atarken yakalanan genç özür diledi

Bolu’da zabıta ekiplerinin yere çöp atan bir genci takibi, şehrin temizlik konusundaki kararlılığını gözler önüne serdi. Olay, öğle saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zabıta aracı, kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki bir gencin yere çöp attığını fark etti. Genç, zabıta aracını gördükten sonra, ceza almaktan korkarak hızla kaçmaya başladı.

ZABITA, GENÇLE KONUŞARAK İKNA ETTİ

Aracından inen kadın zabıta personeli, genci uyararak onun kaçmasına engel oldu ve yalnızca konuşacaklarını belirtti. Bunun üzerine genç, kaçmayı bırakarak zabıtaya yaklaşmak zorunda kaldı. Zabıtadan, "Buradaki çöpü sen mi attın? Yaşın çok küçük, Bolu Belediyesi olarak çöp konusunda çok hassasız. Çöpünü alır mısın yerden şimdi?" şeklinde uyarı aldı. Genç, suçunu kabul ederek yere attığı çöpü aldı ve özür diledi.

BELEDİYE BAŞKANI: “BOLU DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ OLACAK”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, şehrin temizlik konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı. Özcan, zabıta araçları başta olmak üzere birçok belediye aracına kamera sistemi taktırdıklarını belirterek, "Bolu'da bu işin şakası yok! Yere çöp atan, izmarit atan ve tükürenlerle mücadelem sonuna kadar devam edecek. Ucunda seçim kaybetmek olsa da Bolu, dünyanın en temiz şehri olacak" diye konuştu.

ÇÖP ATANLARA 14 BİN 407 TL'YE KADAR CEZA

Bolu Belediyesi, çevre temizliği konusunda oldukça sert bir tutum sergiliyor. Yere çöp atan kişilere 14 bin 407 TL'ye kadar para cezası uygulanabiliyor. Bu uygulama, şehrin temizliğine büyük katkı sağlamayı hedefliyor ve yerel halktan da olumlu tepkiler alıyor.

BOLU'DA TEMİZLİK KAMPANYASI SÜRECEK

Bu olayla birlikte, Bolu Belediyesi’nin temizlik ve çevreye duyarlılık konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serildi. Başkan Tanju Özcan, temiz bir çevre için sürdürülen mücadelede tüm vatandaşların katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.