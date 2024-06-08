Yere çöp atma dedi bıçağı yedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yere çöp atma dedi bıçağı yedi

Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürürken yere çöp atan kişiyi uyaran genç, yüzünden bıçaklandı. Genç hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yürüyen bir kişi yere çöp attı. Bu sırada B.D, isimli genç yere çöp atan kişiyi yaptığı hareketin doğru olmadığı konusunda uyardı.

Yaşlı adam ile B.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Adam cebinden çıkardığı bıçakla kendisini uyaran genci yüzünden bıçakladı.

Yaralanan B.D. yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç adam tedavi altına alınırken, polis bıçaklama olayını gerçekleştiren kişi yakalamak için çalışmalara başladı. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda girdi.

bbbbbb.jpg

bicaklama.jpg

aw222661-01.jpg

aw222661-02.jpg

aw222661-03.jpg

Son Haberler
Aydın’da orman yangını. 26 hektarlık alan küle döndü Gündem
Aydın’da orman yangını. 26 hektarlık alan küle döndü
Mini elbisesiyle toplu taşımaya binemeyen kadının pratik çözümü sosyal medyayı salladı Magazin
Mini elbisesiyle toplu taşımaya binemeyen kadının pratik çözümü sosyal medyayı salladı
39 yıllık Türk tekstil devi iflas etti. 34 ülkeye ihracat yapıyordu Ekonomi
39 yıllık Türk tekstil devi iflas etti. 34 ülkeye ihracat yapıyordu
Modric Mourinho'ya mesaj gönderdi Spor
Modric Mourinho'ya mesaj gönderdi
Ayhan Bora Kaplan’ın kullandığı silah savcılıkta kayboldu Gündem
Ayhan Bora Kaplan’ın kullandığı silah savcılıkta kayboldu
Gazze’de salgın alarmı Dünya
Gazze’de salgın alarmı
Torreira oynamak istediği takımı açıkladı Spor
Torreira oynamak istediği takımı açıkladı