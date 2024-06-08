Yere çöp atma dedi bıçağı yedi

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yürüyen bir kişi yere çöp attı. Bu sırada B.D, isimli genç yere çöp atan kişiyi yaptığı hareketin doğru olmadığı konusunda uyardı.

Yaşlı adam ile B.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Adam cebinden çıkardığı bıçakla kendisini uyaran genci yüzünden bıçakladı.

Yaralanan B.D. yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç adam tedavi altına alınırken, polis bıçaklama olayını gerçekleştiren kişi yakalamak için çalışmalara başladı. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda girdi.