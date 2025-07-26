Yere çöp atmanın yaptırımı ağır oldu

Kaynak: İHA

Bursa'da yere çöp atanlara belediye ekipleri bu kez sessiz kalmadı. "ya ceza ya da süpürge" deyip kirlettikleri alanları temizlettirdi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri, park ve bahçelerde örnek bir temizlik operasyonuna imza attı. Vatandaşların yere attığı çöplerin oluşturduğu kirliliğe kayıtsız kalmayan ekipler, sadece temizlik yapmakla kalmadı; yere çöp atanlara da "ya ceza ya da süpürge" deyip kirlettikleri alanları temizlettirdi.

Zabıta, çevreyi kirlettiğini tespit ettiği kişilere süpürge ve kürek vererek çöpleri kendi elleriyle toplattı. Hem cezai işlem yerine eğitici bir yöntem uygulayan ekipler, sosyal farkındalık oluşturarak duyarlı vatandaşların takdirini kazandı.

2-001.jpg

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, temizliğin imandan geldiğini ifade ederek, çevre temizliğine duyarlılığı artırmak adına bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Zabıta ekipleri, özellikle çocukların oynadığı alanlarda temizlik bilincinin önemine dikkat çekti. Vatandaşlardan ise hem destek hem de çağrı vardı: "Temizlik görevlisinin işi değil, hepimizin görevi."

111.jpg

Son Haberler
Zonguldak'ta orman yangını
Zonguldak'ta orman yangını
Göztepe tarihi rekoru kırıyor! Anlaşma tamam
Göztepe tarihi rekoru kırıyor! Anlaşma tamam
Mansur Yavaş 'felaket' diyerek açıkladı! O ismi işaret etti
Mansur Yavaş 'felaket' diyerek açıkladı! O ismi işaret etti
Samandağ’da kaçış planı çöktü! Vatandaşlarda destek verdi
Samandağ’da kaçış planı çöktü! Vatandaşlarda destek verdi
Kriz Galatasaray'a yaradı! Dünya bu transferi konuşacak
Kriz Galatasaray'a yaradı! Dünya bu transferi konuşacak