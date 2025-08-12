Yere çöp ve izmarit atan yandı! Para cezası uygulanacak

Edremit Belediyesi, Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ile birlikte daha önce yürüttüğü “İzmaritini Yere Atma, Geleceğini Karartma” kampanyasının ardından kent genelinde yere çöp atanlara yönelik cezai işlem başlattı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Zabıta ekipleri, meydan, park, cadde ve sokaklarda sigara izmariti, çekirdek kabuğu, kağıt mendil, pet şişe ve benzeri atıkları yere atanlara, 4207 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca idari para cezası uygulamaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, uygulamanın amacının ceza kesmek değil, vatandaşların çevre bilincini artırmak olduğunu belirtti. Ertaş, “Daha önce yaptığımız kampanyalarla farkındalık oluşturmaya çalıştık. Temiz bir çevre ve temiz bir toplum için en önemlisi çöpü toplamak değil kirletmemektir. Uyarılarımızı yaptık, cezai işlem başlatacağımızı duyurduk. Amacımız, daha temiz bir Edremit’i hep birlikte oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Ertaş, temiz bir kent ve sağlıklı bir gelecek için tüm vatandaşları çevreyi korumaya davet ederek, “Yere çöp atma. Çevremizi temiz tutalım, doğamıza sahip çıkalım. Unutmayalım, Edremit hepimizin” diye konuştu.