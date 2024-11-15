Yere çöp ve izmarit atanlara ceza yağıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yere çöp ve izmarit atanlara ceza yağıyor

Kuşadası Belediyesi çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik geçtiğimiz ay başlattığı uygulama kapsamında, kentin farklı noktalarında yaptığı denetimlerle ceza yapğdırıyor.

Kuşadası Belediyesi çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik geçtiğimiz ay başlattığı uygulama kapsamında, kentin farklı noktalarında yaptığı denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde, kurallara uymayanlara Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi Ekim ayında yapılan meclis toplantısında, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, ambalaj ve evsel atık atarak çevrenin kirlenmesine neden olan işletmeler ve şahıslara yönelik bazı caydırıcı tedbirler aldı. Bu kapsamda kent genelinde esnaf ve vatandaşlara tedbirlerle ilgili bilgilendirici el broşürleri dağıtılıp, çeşitli yayınlar yapıldı. Zabıta ekipleri de uygulamanın başlamasının ardından kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerin son adresi kentin turistik çarşıları ile kahvehane, kafe ve lokantaların yoğun olarak bulunduğu bölgeler oldu. Denetimlerde, zabıtalar cadde ve sokaklara sigara izmariti atan ve çöp konteynerlarının dışına çöplerini bırakan kişileri tespit edip, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi gereğince 303 lira ile 106 bin 515 lira arasında değişen idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında ceza kesilen bazı vatandaşlar, uygulamanın çevrenin temiz tutulması açısından çok önemli olduğu söyledi.

Yere çöp ve izmarit atanlara ceza yağıyor

Yere çöp ve izmarit atanlara ceza yağıyor

Yere çöp ve izmarit atanlara ceza yağıyor

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