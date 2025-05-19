Yere yığıldı, üzerinden otomobil geçti: Kaza anı kamerada

Kaynak: İHA
Yere yığıldı, üzerinden otomobil geçti: Kaza anı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde açık otoparkta yürürken yere yığılıp kalan adamın üzerinden otomobilin geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde açık otoparkta yürürken yere yığılıp kalan adamın üzerinden otomobilin geçtiği anlar kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki belediyeye ait açık otoparkta meydana geldi. Otopark içerisinde yürüyen Tevfik Deniz (63), bir anda yere yığıldı. Bu sırada otoparktan çıkış yapan bir otomobil, fark etmeyerek yerde yatan Tevfik Deniz'in üzerinden geçti. Olayda ağır yaralanan Deniz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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