Yerel Kültür Müzesi'ne ziyaretçi akını

Manav Türklerinin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla kurulan Yerel Kültür Müzesi, 9 Kasım 2023'te kapılarını açmasından bu yana 13 bin 500 ziyaretçiyi misafir etti. Özellikle geleneksel kilim dokuma deneyimi sunan interaktif tezgah, müzenin en çok ilgi gören alanlarından biri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu'nun iş birliğiyle Yerel Kültür Müzesi'nde el sanatlarından geleneksel oyunlara kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Geleneksel El Sanatları Atölyesi'nde yaklaşık 4 bin ziyaretçi kilim dokuma deneyimi yaşarken, Kilim Kiti Dokuma Atölyesi'ne katılan 400 öğrenci kendi kilimlerini dokuma fırsatı buldu. Ayrıca Sözlü Edebiyat Atölyesi'nde bin 934 öğrenciye masallar anlatılarak maniler ve bilmeceler söylenirken, Geleneksel Oyunlar Atölyesi'nde ise 3 bin çocuk topaç çevirme gibi oyunları deneyimledi.

Müzede açılan çeşitli sergilerle Kocaeli'nin kültürel zenginlikleri tanıtıldı. "Kandıra Kilimine Ne Oldu?" adlı fotoğraf sergisi, Müzeler Haftası'nda düzenlenen "Kocaeli Değerleri" sergisi ve Dünya Turizm Günü'ne özel "Kocaeli Manav Köyleri" fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Ayrıca Amir Ateş ve yöresel el sanatları üzerine düzenlenen söyleşilerde kültürel miras ele alındı. Kocaeli Yerel Kültür Çalıştayı ile şehrin kültürünü gelecek kuşaklara aktarma yol haritası belirlendi.

Müze, Kocaeli'nin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla gastronomi turizmi alanında etkinlikler düzenleyerek ziyaretçilere yöresel tatlar sundu. Yerli Malı Haftası'nda coğrafi işaretli ürünler tanıtılarak öğrencilere ve turistlere Kocaeli'nin lezzetleri tanıtıldı. Üniversitelerin gastronomi bölümlerinden akademisyenler ve öğrencilerle düzenlenen söyleşilerde Kocaeli'nin yemek kültürü ele alınırken, gastronomi ekranında ziyaretçiler tarifleri e-posta yoluyla edinme imkanı buldu.