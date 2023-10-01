Yerel seçim öncesi adres değişikliği yapacaklar dikkat. Bugünden itibaren şahsen başvurmaları gerekiyor

YSK, yerel seçim öncesi yapılacak adres değişiklikleri ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre, vatandaşların bugünden itibaren adres değişikliği başvurusunu ilçe seçim kurullarına şahsen yapmaları gerekiyor.

Yerel seçim öncesi adres değişikliği yapacaklar dikkat. Bugünden itibaren şahsen başvurmaları gerekiyor

Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kütüğü güncellemeleri bugünden (1 Ekim) itibaren MERNİS'ten veri alarak değil, ilçe seçim kurulları kararı ile yapılacak. Bu nedenle, bugünden sonra adres değişikliği yapan seçmenler, 1 Ocak 2024'ten sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde, yeni adreslerinin seçmen kütüğünde güncellenmesi amacıyla ilçe seçim kurullarına başvurabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2023/1429 sayılı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kütüğü güncellemeleri bugünden (1 Ekim) itibaren MERNİS'ten veri alarak değil, ilçe seçim kurulları kararı ile yapılacak. Bu nedenle adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların bugün itibaren ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.

Karar ile seçimin başlangıç tarihinde bir değişiklik yapılmadı. Buna göre, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin başlangıç tarihi 1 Ocak olacak. Seçim takvimi de 1 Ocak itibariyle oluşturulacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri de oluşturulan seçim takvimi içerisinde 2 hafta süreyle askıda kalacak.

İlçe seçim kurulları ve Seçmen Genel Müdürlüğü'nce yapılacak kütük güncellemeleri de 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde yapılacak.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ SEÇİM KURULLARINCA KABUL EDİLMEYENLERİN ESKİ SEÇMEN KAYDI GEÇERLİ OLACAK

Bugünden sonra MERNİS'te bir seçim çevresinden diğerine adres nakli yaptıran seçmenlerin, 1 Ocak 2024'ten sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde, isterlerse yeni adreslerinin seçmen kütüğünde güncellenmesi amacıyla, belgeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına başvurabilecekler.

Başvuruları reddedilenlerin nakil yaptırdıkları yeni adreslerinde seçmen olacakları, talepleri reddedilenler ile itiraz üzerine veya şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine resen yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda nakil işlemleri kabul edilmeyenlerin seçmen kaydı dondurulacak, MERNİS'te bir önceki kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam edecek.

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