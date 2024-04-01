Yerel seçimlere Süleyman Seba damga vurdu

Dün gece seçim sonuçları açıklandı, ülkenin çok yerinde ezici bir üstünlük kazanan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, kameraların karşısına geçip şu konuşmayı yaptı.

"Çocukken duyduğum bir hikayeyi siyaset hayatımda rehber olmasını istedim. Beşiktaş maç kazandı. Soyunma odasında büyük kıyamet kopmaktadır. Kapı açıldığında Süleyman Seba'nın koşup onlara sarılacağını düşünen futbolcular, o büyük futbol adamının tarihi dersini alacağını öğrendiler. Süleyman Seba, şunları dedi, 'Siz kazandınız ama yan odada sizin sevinciniz kadar büyük üzüntüyü yaşayan rakipleriniz var. Centilmenliğe bu sığmaz.' Bu sevinçlerinizi kendi içinizde yaşayın."

Bu sözlerden sonra CHP'lilerin kutlamaları hiçbir taşkınlık olmadan, kimseyi kırıp dökmeden yaşandı.

10 yıl önce yitirdiğimiz Beşiktaş'ın efsanevi başkanı Süleyman Seba'nın siyasi arenada örnek alınması hepimizin mutluluğu olmalı.

Süleyman Abi, futbol dünyamızda efendiliğin, dürüstlüğün, ahlakın, centilmenliğin son kalesiydi.

Onunla birlikte insanlığımızla ilgili birçok kavramı da yitirdik.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e o kavramlardan birini hepimize hatırlattığı için teşekkür ediyorum.

Süleyman Seba sadece futbol dünyamız için değil siyasi arenanın tüm aktörleri için de bir başucu kitabı olmalı.

Özellikle iktidar mensupları tarafından defalarca defalarca okunmalı.

Şu sözleri unutulur mu?

“Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız! Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım.”

“Yumruğumuzu vurup, masaları kırıp, olayları halletmemizi tavsiye ediyorlar. Biz kanunlara saygılıyız.”

Meslektaşlarım Gürel Yurttaş ile Faik Gürses'in birlikte kaleme aldığı "Süleyman Seba - Eski Dostlar" isimli kitabı tüm siyasetçilere, futbolumuzu yöneten her isme ve tüm kulüp başkanlarına öneririm.

Ahlak bir toplumun temelidir.

Ahlaklı nesiller yetiştirmek için Süleyman Seba'lar sık sık hatırlatılmalı.

Unutmamak gerekir ki, "bazıları toprağa gömülür, bazıları yüreklere."

İster futbol dünyamızda olsun, ister siyasi arenada "yüreklere gömülmek" isteyen Süleyman Seba'yı örnek almalı.

Çünkü Seba güzel ahlakın rehberidir.