Yerel yönetimleri eleştiren MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk: Özel kalem üzerinden yapılan atamalar, devlet ahlakını zedeliyor

HAKAN YILDIZ / ORDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun alt komisyonu olarak kurulan Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’ün yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Milletvekili Şanlıtürk, kamuya personel alımında liyakat ilkesinin çiğnenmesi, LGS sınavındaki dikkat çekici başarı oranları ve güvenlik güçlerinin bazı bölgelerdeki müdahale biçimleri konularında önemli mesajlar verdi, değerlendirmeler yaptı.

“ÖZEL KALEM ÜZERİNDEN YAPILAN ATAMALAR, DEVLET AHLAKINI ZEDELİYOR”

Milletvekili Naci Şanlıtürk, yerel yönetimlerde “özel kalem” kadroları üzerinden yapılan haksız personel alımlarını meclise taşıdı. Şanlıtürk, Bu uygulamanın liyakatten uzak, eşe, dosta, yandaşa alan açan bir sistem haline geldiğini belirtti.

Milletvekili Şanlıtürk, “Üç üniversite bitirmiş gençlerimiz iş beklerken, bazı kişiler torpille kamu kadrolarına yerleştiriliyor. Bu, sadece bireylere değil, devlete olan güveni de zedeliyor. Bu konunun ciddi şekilde üzerine gidilmeli,” ifadeleriyle kamuya alım sisteminde yaşanan yapısal soruna dikkat çekti.

“LİYAKAT ESAS ALINMADAN YAPILAN HER UYGULAMA AYRIMCILIKTIR”

Konuşmasının sonunda, ayrımcılığın yalnızca etnik ya da dini temelli olmadığını vurgulayan MHP’li vekil, pozitif ayrımcılık adı altında yapılan kayırmaların da ayrımcılığın başka bir türü olduğunu ifade etti.

“Liyakat esas alınmadan yapılan her atama, her işlem, toplumsal adaleti zedeler. Biz bu mücadeleyi verirken sadece belli kesimlere değil, kamu vicdanına sesleniyoruz,” diyerek ayrımcılıkla mücadelede samimiyet çağrısı yaptı.

Özellikle Ordu ilinde Belediye Başkanlığı yapmış ancak daha sonra AKP Genel Merkezi'nce tekrar aday gösterilmemiş veyahut aday gösterildiği halde seçimi kazanamamış olan kişilerin (Adem Atik Ordu Büyükşehir Belediye Başkan vekili, Hüseyin Semiz Çaybaşı Belediye Başkanı, İsa Gül Mesudiye Belediye Başkanı, Tuncay Kiraz Korgan Belediye Başkanı) gibi isimlerin Bazı Belediyeler üzerinden özel kalem kadrolarından memur edilmeleri gündem olmuştu.