Ali Koç kimden korkuyor? Bu öpücüğü neden attı? Yerin kulağı Şerafettin Tilki yazdı

Efendim herkese merhaba.

Ben Şerafettin Tilki. Hani gizli gizli birbirleriyle konuşanlar "Dikkat, yerin de kulağı var" derler ya. Bendenizim işte o yerin kulağı dedikleri!

Çok gezerim. Her odaya girerim. Kimseler göremez beni, bildiğin hayaletim.

Ya perde arkasında. Ya kapı aralığında. Sırlarını paylaşanların tam arkasında.

Duyarım her şeyi, gördüğümü yazarım.

Durun durun. Korkmayın hemen. İyilere dokunmam, kötüleri çarparım.

Kafasında kırk tilki ile dolaşanları avlar, bin bir türlü dolap çevirenleri yakalarım.

Bundan sonra Yeniçağ'da karşınızdayım.

Tekrar merhaba efendim, ilk yazımla huzurlarınızdayım.

ALİ KOÇ NEDEN KORKUYOR, BU ÖPÜCÜĞÜ NEDEN ATTI?

Türk futbolunun en önemli figürlerinden Ali Koç. Hem Fenerbahçe'nin başkanı, hem de Kulüpler Birliği'nin. Takibimde olması doğaldır onun için.

Bakmayın başkanın gülen yüzüne, sempatik görünüşüne.

Sertliği de fenadır haaa; dikkat edin ona göre.

Korkusuzdur. Gözünü budaktan sakınmaz.

Meydan okur, dilinin altında bakla tutmaz.

Yalnız geçen gün şaşırttı beni. Korkusuz Ali Koç, korkudan behsetti. Dedi ki;

“Seçimler yaklaşıyor. Bizi alet etmeyin. Fenerbahçe’nin siyasetle işi olmaz. En büyük korkum bu girdabın içine çekilmek..”

Haydaa!

Kim çekmek istiyor acaba?

Boş değildir bu laf. "Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü?" derler ya. Neden şimdi bu konuşma?

Hemen araştırdım. Ali Koç'un kulağına kar suyunu kaçırdıklarını anladım.

20-25 milyon taraftarı var ya; Ali Koç'tan kendilerine destek vermesini dolaylı yoldan da olsa talep edenlerin çıkabileceğine ulaştım.

Demek ki o da bundan şüpheleniyor.

Yoksa durup dururken öpücük atması; pardon, bu çıkışı yapması beklenemez.

RİVA'DA NELER OLUYOR? YA SEFER TASI, YA KAPI DIŞARI

Yolum Riva'ya düştü geçen günlerde.

Bir hayalet gibi sızdım içeriye.

Gördüğüm manzara şaşkınlığa uğrattı beni. İn cin top atıyordu çünkü, neredeydi çalışan onca kişi?

Hemen harekete geçtim.

Oda oda gezdim.

Baktım herkes masasının başında. Kimse yerinden kıpırdamıyor.

Konuşmalarına kulak kesildim, bakın neler öğrendim?

TFF yönetimi neşteri almış eline, başlamış kesip biçmeye. 70'e yakın çalışanı koyacaklarmış kapının önüne.

Hatta öyle ki; "Ortalıkta görünen kovuluyor" diye kimse ortaya çıkmıyor. Yemeğe inmeye bile çekinenler var; "Ne olur ne olmaz, bir gören olur, bu da benim sonum olur" diye. Evden getirdikleri sefer tasıyla masasında yemek yiyenler gördüm.

Ya sefer tası, ya kapı dışarı!

Bakalım sonu nereye varacak?

Hep nepotizm baskındı ya. Her göreve gelen akrabasını, eşini, dostunu, tanıdıklarını işe sokmuştu ya. Danışman kadrosu sarayla yarışıyordu ya. Bir de bankamatik elemanları vardı ya.

Onlar mı gidecek, yoksa işinin başında olup, hakkıyla çalışanlar mı?

Takipteyim dostlar. Merak etmeyin.

Şerafettin Tilki olarak kabarttım kulağımı, bu işin peşindeyim.

Haksızlığın karşısında olan biri olarak "Bana ne gerek, yerim ballı börek" diyenler kurtulamayacak elimden.

Hakkıyla çalışanlara dokunan ise çok çeker benden.

* * *

Şimdilik bu kadar sevgili dostlar.

Yerin kulağı Şerafettin Tilki'den herkese mutluluklar.

Siz siz olun dikkat edin.

Kapı aralığında, perdenin arkasında, yerde, tavanda. Her yerdeyim.

Şerafettin Tilki olarak her zaman emrinizdeyim.

Görüşmek üzere.