TRT'deki Dünya Kupası skandalını açıkladı. Yerin kulağı Şerafettin Tilki yazdı

Merhaba dostlar.

Bugün canım çok sıkkın.

Sizin de canınızı sıkacağım ama kusura bakmayın.

Çünkü bu öğrendiğimin gizli kalmasına gönlüm razı olmadı. Devlet malını deniz olarak görenlerin, senin benim vergimi çar çur edenlerin, milli gelirlerimize göz dikenlerin, haram paralarla köşeyi dönenlerin çekeceği var elmimden, siz de okuyun da öğrenin.

Dünya Kupası konumuz. Dünya Kupası ve bizim TRT.

Biliyorsunuz, Katar'ın Dünya Kupası'nı alırken ortaya çıkan rüşvet skandalları ortalığı sallamıştı. FIFA'da dönen dolaplar bir bir ortaya çıkmıştı. Mahkemeler kurulmuş, neler neler olmuştu.

Ama paranın gücü galip gelmiş, organizasyon yine de Katar'a verilmişti.

Bahtsız bedeviyi çölde kuyup ayısı öpermiş!

Buradaki bahtsız bedevi biziz!

Kutup ayısı kim derseniz, dikkatli okuyun bundan sonrasını, sorunun cevabını göreceksiniz.

Bizim malı götürmeyi iyi bilenler böyle bir organizasyon olur da boş dururlar mı? Durmamışlar tabi.

Dünya Kupası maçları TRT'de yayınlanıyor.

Bizi yanıltmadılar. Yine dünyanın en kötü yayıncılığı yapılıyor.

TRT canlı yayınlar dışında maç özetleri için açılan ihaleye giriyor. 2 milyon dolara da iş bitiyor.

Ama nedendir bilinmez (!) ihaleden 2 ay sonra TRT, cayma hakkını kullanıp bu işten çekiliyor.

İşte tam bu sırada Katarlı yerli ve milli şirketimiz (!) Digitürk aynı şartlar ile yayın hakkını devir alıyor.

Sonra sihirli el devreye giriyor.

TRT, 2 milyon dolara alıp da iade ettiği ihaleyi bu kez de Digitürk'ten devralıyor. Ve sıkı durun; tam 20 milyon dolar ödüyor.

Arada 18 milyon dolar var.

Birileri dolara doyuyor, kulaklarından dolar fışkırıyor!

Bu parayı kim ödeyecek peki?

Sen, ben, o, bu.

Yolda yürüyen memur Ahmet.

Okula giden üniversiteli Mehmet.

İnşaatta çalışan işçi Selamet.

Emekli amca Saffet!

Şimdi ben kurcalamayayım da ne yapayım?

Kendi adıma da değil, vergilerimizle dönenen TRT'ye halkım adına sorayım:

- 18 milyonluk TRT-Digitürk vurgunu nasıl yapıldı? Hangi kişi ya da kişilerin payı var?

- TRT Genel Müdürü, ilgili bakanlık ve bürokratlar neredeler?

- Neden hep Katar olan yerde böyle iddialar dolaşıyor?

- Niçin biz hep bahtsız bedeviyiz, kutup ayılarınca öpülüyoruz?

- Hesabını sormayayım mı?

Bu müthiş soygun iddialarını öyle süslü kelimelerle değil, belgeleri ile kamuoyu İle paylaşın.

Yalansa yalan deyin arkadaş, insanları oyalamayın.

Kurtulamazsınız elimden; bunu iyi anlayın.

Şerafettin Tilki'nin derin kulağı hep ensenizde olacak, kurtulurum sanmayın.

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