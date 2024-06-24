Yerin MR'ı çekildi bilinmeyen diri bir fayımız daha oldu. Sivas'tan Kayseri'ye kadar hendek kazdılar

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında, 200 milyon metrekarelik alanda mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, Sarıoğlan Tatılı Hendeği'nde AFAD, MTA ve TBB iş birliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Projesi'ne lojistik destek sağlıyor.

AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Bir haftadır devam eden çalışmalarımız, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi üzerine odaklanan büyük bir projenin parçası.

Bu proje kapsamında, Sivas'tan başlayarak Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, fayın paleosismolojik özelliklerini belirlemek. İlk olarak 1/25000 ölçekli tektonik haritalar hazırlıyoruz. Ardından dron ile uçuşlar yaparak daha detaylı haritalar oluşturuyoruz. Fayın varlığını radar ve jeofizik yöntemlerle tespit ettikten sonra kazı kararı alıyoruz" dedi.

Koçbulut, "Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin ters bileşenli bir fay olduğunu söyleyebiliriz. Kazı çalışmalarımız sonucunda fayın varlığını net bir şekilde ortaya koyduk. İlerleyen süreçte fayın kayma hızı ve deprem üretme aralığı gibi önemli verileri elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, "Kayseri'nin depremselliği ile ilgili çalışmalar için Fikret hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz. Ayrıca Sarıoğlan Belediyesi'ne de destekleri için minnettarız" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu ise yer radarı yöntemi hakkında bilgi vererek, "Yer radarı ile yaptığımız çalışmalar sayesinde, Türkiye'nin diri fay haritasının belirlenmesinde önemli bir adım attık. Yer radarı, yere gönderilen elektromanyetik dalgalarla yerin altının detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayan bir jeofizik yöntemidir" diye konuştu.