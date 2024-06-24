Yerin MR'ı çekildi bilinmeyen diri bir fayımız daha oldu. Sivas'tan Kayseri'ye kadar hendek kazdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yerin MR'ı çekildi bilinmeyen diri bir fayımız daha oldu. Sivas'tan Kayseri'ye kadar hendek kazdılar

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde, Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında, yer radarı ve dron kullanılarak yapılan kapsamlı jeofizik çalışmalar sonucunda, bölgede fay varlığı tespit edildi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında, 200 milyon metrekarelik alanda mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor.

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-1.jpg

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, Sarıoğlan Tatılı Hendeği'nde AFAD, MTA ve TBB iş birliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Projesi'ne lojistik destek sağlıyor.

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-2.jpg

AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Bir haftadır devam eden çalışmalarımız, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi üzerine odaklanan büyük bir projenin parçası.

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-6.jpg

Bu proje kapsamında, Sivas'tan başlayarak Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, fayın paleosismolojik özelliklerini belirlemek. İlk olarak 1/25000 ölçekli tektonik haritalar hazırlıyoruz. Ardından dron ile uçuşlar yaparak daha detaylı haritalar oluşturuyoruz. Fayın varlığını radar ve jeofizik yöntemlerle tespit ettikten sonra kazı kararı alıyoruz" dedi.

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-3.jpg

Koçbulut, "Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin ters bileşenli bir fay olduğunu söyleyebiliriz. Kazı çalışmalarımız sonucunda fayın varlığını net bir şekilde ortaya koyduk. İlerleyen süreçte fayın kayma hızı ve deprem üretme aralığı gibi önemli verileri elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-4.jpg

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, "Kayseri'nin depremselliği ile ilgili çalışmalar için Fikret hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz. Ayrıca Sarıoğlan Belediyesi'ne de destekleri için minnettarız" dedi.

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-5.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu ise yer radarı yöntemi hakkında bilgi vererek, "Yer radarı ile yaptığımız çalışmalar sayesinde, Türkiye'nin diri fay haritasının belirlenmesinde önemli bir adım attık. Yer radarı, yere gönderilen elektromanyetik dalgalarla yerin altının detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayan bir jeofizik yöntemidir" diye konuştu.

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-7.jpg

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-8.jpg

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-9.jpg

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-10.jpg

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-11.jpg

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-12.jpg

yerin-mri-cekildi-bilinmeyen-diri-bir-fayimiz-daha-oldu-sivastan-kayseriye-kadar-hendek-kazdilayenicag-13.jpg

Son Haberler
İmam nikahlı eşini vurdu, öldüğünü sanıp intihar etti Yerel Haberler
İmam nikahlı eşini vurdu, öldüğünü sanıp intihar etti
Cristiano Ronaldo aşkına rekor kırdı Spor
Cristiano Ronaldo aşkına rekor kırdı
Araç kullanan küçük çocuğun babasına rekor ceza Yerel Haberler
Araç kullanan küçük çocuğun babasına rekor ceza
Buğday ekili 7 hektar tarla yandı Gündem
Buğday ekili 7 hektar tarla yandı
Bakan Güler Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake'yi kabul etti Gündem
Bakan Güler Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake'yi kabul etti
Bu adam Türk Futbolu için beka sorunudur Spor
Bu adam Türk Futbolu için beka sorunudur
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı Gündem
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı