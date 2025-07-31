'Yerinde Dur' ilahi oldu. Sosyal medyada büyük ilgi

Kaynak: Haber Merkezi

Oğuzhan Çağlayan isimli bir sosyal medya kullanıcısı Demet Akalın ve Sefo'nun popüler 'Yerinde Dur' parçasını 'Camide kul' olarak uyarladı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Çağlayan, Demet Akalın’ın Sefo ile birlikte söylediği rekor kıran şarkısı "Yerinde Dur"a dini uyarlamayla gündeme geldi.

“Camide Kul” adına uyarlanan şarkı, Kur’an kurslarına katılan çocukların rol aldığı klibiyle sosyal medyada dikkat çekti.

Tüm sözleri yaz aylarında Kuran kurslarına katılan çocukların dikkatini çekecek şekilde uyarlayan Çağlayan, çalışmayı “gençlere İslam’ı sevdirmek” ve yaz Kur’an kurslarına ilgiyi artırmak amacıyla hazırladığını açıkladı.

Orijinal şarkının müziğine sadık kalınarak hazırlanan ilahi, sosyal medyada 40 binden fazla fazla izlenme aldı. Klipte yaz kursundaki çocuklar ve hocalara yer verildi.

Sanatçı, izleyicilerden şarkıyı beğenip paylaşmalarını isteyerek, bu tür içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlamalarını istedi. Çağlayan ayrıca, “Camide Kul” şarkısıyla çekilen videoları sosyal medya hesabında paylaşacağını duyurdu.

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Öte yandan şarkının sahibi Sefo da yapılan yeni versiyonu sosyal medya hesabında paylaştı.

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