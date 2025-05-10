Yerine gelecek isim bile belli oldu! Osimhen resmen ayrılıyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında 1 sezonluğuna İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için gündem durulmuyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği dünyaca ünlü oyuncu için belirsizlik sürerken Çizme'den yeni bir haber geldi.

VICTOR OSIMHEN YERİNE DARWIN NUNEZ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Victor Osimhen ile kesin olarak ayrılık kararı verdi. Birçok dünya devinin talip olduğu yıldız santrfor için mavililerin planı ise ortaya çıktı. Buna göre; Napoli, Osimhen'in bonservisinden gelen parayı yeni transfere ayıracak.

İtalyan ekibinin listesinin en üst sırasında ise, Liverpool'da tartışılan isim Darwin Nunez'in olduğu kaydedildi. Antonio Conte'nin takımının listesinde; Darwin Nunez dışında Samu Omorodion, Lee Kang-in ve Jonathan David gibi önemli yıldızların da yer aldığı belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Galatasaray Yönetimi, Victor Osimhen'in tapusunu almak için oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Golcü oyuncu takımda kalmak isterse sarı-kırmızılıların tüm imkanlarını seferber edeceği biliniyor.

Victor Osimhen, Galatasaray formasını sırtına geçirdiği 37 maçta 33 gol ve 8 asist üretmeyi başardı. 27 yaşındaki santrfor, kariyerinin en çok skor katkısı verdiği sezonu geçiriyor.