Yerine gelecek isim bile belli oldu! Osimhen resmen ayrılıyor

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Yerine gelecek isim bile belli oldu! Osimhen resmen ayrılıyor

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Nijeryalı yıldız için kulübünden karar çıktı. İşte Victor Osimhen haberinin detayları...

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında 1 sezonluğuna İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için gündem durulmuyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği dünyaca ünlü oyuncu için belirsizlik sürerken Çizme'den yeni bir haber geldi.

VICTOR OSIMHEN YERİNE DARWIN NUNEZ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Victor Osimhen ile kesin olarak ayrılık kararı verdi. Birçok dünya devinin talip olduğu yıldız santrfor için mavililerin planı ise ortaya çıktı. Buna göre; Napoli, Osimhen'in bonservisinden gelen parayı yeni transfere ayıracak.

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İtalyan ekibinin listesinin en üst sırasında ise, Liverpool'da tartışılan isim Darwin Nunez'in olduğu kaydedildi. Antonio Conte'nin takımının listesinde; Darwin Nunez dışında Samu Omorodion, Lee Kang-in ve Jonathan David gibi önemli yıldızların da yer aldığı belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Galatasaray Yönetimi, Victor Osimhen'in tapusunu almak için oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Golcü oyuncu takımda kalmak isterse sarı-kırmızılıların tüm imkanlarını seferber edeceği biliniyor.

Victor Osimhen, Galatasaray formasını sırtına geçirdiği 37 maçta 33 gol ve 8 asist üretmeyi başardı. 27 yaşındaki santrfor, kariyerinin en çok skor katkısı verdiği sezonu geçiriyor.

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