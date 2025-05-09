Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Hakkari’de pancar toplamak için gittiği dağda yaralanan 70 yaşındaki adam dron sayesinde bulundu. Ailesi tarafından kayıp olarak aranan adam askeri helikopterle bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sümbül Mahallesi Tekser Konutları'nda yaşayan Mehmet Kurt, dün saat 05.30 sıralarında pancar toplamak için Sümbül Dağı'na gitti. Gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kurt'u bulmak için mobese kameralarını inceledi.

Ekiplerin incelemesinde, Mehmet Kurt'un en son Depin mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, JAK, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri, tespit ettikleri bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar gece boyunca sürerken, Mehmet Kurt sabaha karşı dağlık alanda yaralı bulundu. Vücudunda çeşitli kırıklar da olan Kurt, askeri helikopter ile bulunduğu yerden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

Yerini dron tespit etti! Sarp kayalıklarda böyle kurtarıldı

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