Yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarından İmamoğlu çağrısı

Görevden alınarak yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Eş Başkanlar, "'Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınanları derhal serbest bırakın'" dedi.

Görevden alınarak yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Şedal ve Zeydan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik gerçekleştirilen operasyonu büyük bir endişeyle takip etmekteyiz. Bilinmesini isteriz ki, bu uygulama yeni bir kumpas girişimidir. Bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedefleyen açık bir sivil darbe sürecini yaşıyoruz. Partimize ve siyasetimize yönelik yıllardır sürdürülen hukuksuz, keyfi ve antidemokratik uygulamalar, kayyım gaspları, gelinen aşamada ne yazık ki Türkiye’nin tamamını esir almış durumdadır. Kayyumcı bu zihniyetin uygulamaları Türkiye’nin ve toplumun geleceğine kurulmuş en büyük komplodur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu operasyon, seçimlerde alınan yenilginin hazımsızlığı ve intikamıdır. Bu darbevari uygulamalarınızdan vazgeçin ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bugün gözaltına alınanları derhal serbest bırakın.''