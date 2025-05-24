Yerleşim yerine uçak düşmüştü: Kabus gibi kazada 6 kişi öldü!

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço belli oldu. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilisi Dan Baker düzenlenen basın toplantısında, Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı'na yaklaşan çift motorlu Cessna 550 Citation uçağının önce elektrik hatlarına, sonra evlere çarparak sokakta sürüklendiğini belirtti.

ABD’de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü

Baker, çarpmanın etkisiyle çıkan yangın nedeniyle uçağın alev topuna döndüğünü ve yakındaki ev ve araçların da yandığını aktardı. Baker, 6 kişinin bulunduğu tespit edilen uçakta kurtulan olmadığını belirtti.

ABD medyası, uçakta bulunan 2 kişinin uçağın kayıtlı olduğu Sound Talent Group şirketinin sahibi olan 42 yaşındaki Dave Shapiro ve metal rock grubu The Devil Wears Prada'nın eski ismi müzisyen Daniel Williams olduğunu aktardı.

San Diego İtfaiye ve Kurtarma Sözcüsü Candace Hadley ise olay yerinde toplam 8 kişinin hafif yaralandığını aktardı.