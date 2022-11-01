Yerli 30 yabancı 100 TL

Gokhan Duzladan EDİRNE /YENİÇAĞ

Son zamanlarda yurt dışından Edirne’ye Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen çok sayıda turistin uğrak yeri haline gelen Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bu sabah itibari ile ziyaretçilere yönelik uyguladığı fiyat tarifesinde afaki bir zam yaparak yerli ve yabancı turist ayrımına gitti ve yabancılara yüzde 600’lük bir artışla yeni ziyaret fiyatını 100 TL’ye çıkarttı.

31 Ekim 2022 gününe kadar yerli ve yabancı ziyaretçilere ayrım yapmaksızın 15 TL ziyaret tarifesi uygulayan ancak bugün itibari ile yerli turist için yüzde 100’lük bir artışla fiyatı 30 TL’ye yabancılar için ise yüzde 600’lük artışla 100 TL’ye çıkartılan ziyaret tarifesi ziyarete gelen yabacıların tepkisine neden oldu.

Avrupa Müze ödülü sahibi olan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde her geçen gün artan ziyaretçi ve maliyetler karşısında fiyat ayarlamasına gidildiği ancak yabancılara yapılan bu tür bir fiyat artışı ve zammın etik olmadığı ifade ediliyor.

Yurt dışında bir müze ziyaretinde yerliye farklı yabancıya farklı tarifenin olmadığını belirten vatandaşlar Üniversitenin de bazı esnaflar gibi yabancıya farklı fiyat uygulamasının anlamsız olduğunu belirttiler.

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde 18 yaş altı, 65 yaş üstü, Üniversite Öğrencileri, Öğretmenler, Akademisyenler, Basın kart sahipleri, Engelliler, Gaziler, Gazi ve Şehit yakınları, Kokart sahibi rehberler, Kültür Bakanlığı personelleri, Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği izni olanlar, Trakya Üniversitesi personeli ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Müze 1484 yılında Sultan 2.Bayezid tarafından inşa ettirilmiş,1985 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Trakya Üniversitesine devri yapılmış,1998 yılında Darr,işifa olarak müze alanında faaliyete geçmiş daha sonra ise 2007 yılında Medrese kısmı 2020 yılında ise İmaret kısmının açılması ile Edirne Turizmine önemli bir katkı sağlamıştır.