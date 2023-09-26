Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti

Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB'in yerli aşı TURKOVAC'ı dünyaya satmak için kurduğu SBT iflasın eşiğinde. Şirketin 2022 zararı 8.1 milyon TL olduğu belirtildi.

Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti

Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB tarafından kurulan ve yerli aşı TURKOVAC'ın ticarileştirme haklarını üstlendikten sonra aşı üretimini başka bir şirkete devreden SBT firmasının iflas eşiğinde olduğunu belirtti. 1 milyon 100 bin TL sermaye ile kurulan şirketin batma noktasına geldiği iddia edildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kapanma noktasına gelen şirketi Meclis gündemine taşıdı.
Söz konusu tespite Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporunda yer verildiğini belirten Emir, "Aşının Şanlıurfa'da TÜSEB'e bağlı bir tesiste üretildiği açıklanmıştı ancak, Sayıştay raporundan üretimin SBT tarafından başka bir şirkete devredildiğini anlıyoruz" dedi.

1 milyon 100 bin TL sermaye ile kurulan şirketin genel müdürlüğüne bir ilaç şirketinin eski müdürünün getirildiğini de hatırlatan Emir, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığı da, bakanlığa bağlı birimleri de şirket gibi yönetmek istiyor ve bu anlayışla birlikte belirli kesimler zengin edilirken kamu da büyük zarara uğratılıyor" dedi.

ŞİRKET VARLIĞINI BORÇLA SÜRDÜRÜYOR

Sayıştay raporlarına göre şirketin 2021 yılı zararının 17.5 milyon TL'yi, 2022 yılı zararının da 8.1 milyon TL'yi bulduğunu kaydeden Emir, Sayıştay raporunda şirketle ilgili "Yapılan incelemelerde şirketin sermayesinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli olmadığı ve şirketin faaliyetlerinin borçla finanse edildiği görülmüştür" tespitinde bulunulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rapora baktığımızda şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerin neredeyse büyük bir bölümünü DMO'dan aldığı avansla sürdürdüğünü ve buna rağmen karlılığının çok düşük olduğunu görüyoruz. Yine raporda şirketin cari harcamalarını karşılamada dahi güçlük çektiği, şirketin cari harcamalar için yeterli kaynağı olmadığından imzaladığı sözleşmeden kaynaklanan damga vergileri için dahi özel bankalardan kredi kullandığı belirtiliyor.

ŞİRKET KAPANMA NOKTASINA GELMİŞ

Mali tablolara göre şirketin kapanma noktasına geldiği ancak buna karşın Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde yönetimin bu konuda hiçbir adım atmadığını da anlıyoruz. Buradan da aslında şunu anlıyoruz. Türkiye için böylesine önemli bir projede dahi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu yararını öncelemekten çok ticari kaygılarla hareket ediyor. İktidar, aşı meselesinde bile yine birilerini zengin etmek istiyor ve bu anlayış sonucunda da kamunun zararı katlanarak büyüyor."

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