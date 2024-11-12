Yerli enerji danışmanları, yeni yazılımlarıyla büyük işletmelerin yüksek enerji faturalarını düşürecek

İşletmelerin en büyük gider kalemi olan enerjide tasarruf ve verimlilik, son yıllarda liderlerin gündeminden düşmedi. İşletmelerin yatırımları artırarak verimliliği korumaya, enerji maliyetlerini yöneterek kaynak oluşturmaya çalıştığı bir dönemde enerji danışmanlığı deneyimini dijitale taşıyan çözüm, yerli girişimcilerden geldi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri, enerji verimliliğinin faturaları üçte bir oranında azaltabileceğine işaret ederken, enerji danışmanlığı alanında uzmanlaşan bir ekip tarafından geliştirilen bulut tabanlı enerji yönetimi çözümü Billgy, “her şey için tech ekran” mottosuyla işletmelerin enerji tüketimlerine ilişkin tüm analizleri tek dijital platformda toplayarak, karmaşık enerji yönetim süreçlerini sadeleştirme ve işletme verimliliğini artırma hedefiyle faaliyete geçti.

Temel motivasyonlarının uzun yıllardır enerji danışmanlığı alanında edindikleri deneyimi dijitalleşme yoluyla daha erişilebilir ve sürdürülebilir çözümlere dönüştürmek olduğunu vurgulayan Billgy Kurucu Ortağı ve Enerji Danışmanı Fetih Evren Şahin, “Artan enerji maliyetleri ve karmaşık enerji yönetimi ihtiyaçları, özellikle, yılbaşından itibaren geçerli olacak mevzuat değişikliği sebebiyle 100 bin TL seviyelerini aşan yüksek faturalar ödeyen işletmeler için oldukça kritik bir gider kalemi. Bu işletmelere enerji yönetimi süreçlerini kolaylaştıran, güvenilir ve kullanımı pratik bir çözüm sunarak enerji maliyetlerini kontrol etmelerine ve optimum verimliliğe ulaşmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

TEKSTİL, PLASTİK, AVM, OTEL GİBİ SEKTÖRLERİ HEDEFLİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı’nın hem sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak hem de enerji görünümüne ayak uydurabilmek için enerji yönetimindeki ilerlemeyi ikiye katlama hedefi olduğuna dikkat çeken Fetih Evren Şahin, “Yapay zeka başta olmak üzere, teknoloji yatırımları artarken elektrik enerjisine yönelik talep de günden güne büyüyor. Ne mutlu ki enerji yönetiminde daha akılcı yöntemler de yine tüketimi artıran bilgi işlem yetenekleriyle mümkün oluyor.

Tekstil, plastik, alışveriş merkezi, otel gibi sektörlerde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Manisa gibi sanayi yoğun bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik geliştirilen Billgy, işletmelerin tüm enerji tüketimi verilerini tek ekranda toplamakla kalmıyor. Akıllı analitiklerin gücüyle bu verileri anlamlı ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürüyor. Kullanıcılar, enerji tüketim kalıplarını kullanıcı dostu bir arayüzle keşfederek maliyetleri optimize etme, enerji yönetimini artırma ve sürdürülebilir çözümler sunma gibi alanlarda yeni eylem planları hazırlayarak harekete geçebiliyor” dedi.

KADEMELİ TARİFE UYGULAMALARI YAKLAŞIRKEN VERİMLİLİĞİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Özellikle son dönemde hem elektrikte hem de doğal gazda “kademeli tarife” uygulamalarına geçilmesine dair planların olduğuna dikkat çeken Billgy Kurucu Ortağı Fetih Evren Şahin, “Doğru yönetilmeyen, takip edilmeyen enerji tüketimi, faturaları daha da büyüterek işletmelerin maliyetlerini artırabilir. 'Artık bilgi net' mottosuyla, dijital teknolojileri kullanarak işletmelerin enerji yönetimi süreçlerinde şeffaflık ve bilgiye dayalı karar alma fırsatlarını artırmayı amaçlayan Billgy, enerji danışmanlığı alanında uzun yıllara dayanan bilgi birikimini, teknolojinin kolaylaştırıcılığı ve erişilebilirliğiyle bir araya getiriyor. ‘Bill (fatura)’ ve ‘energy (enerji)’ kelimelerinden türetilen Billgy, maliyetlerin iyileştirilmesinin yanı sıra, işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kat etmeleri gereken yolu da kısaltıyor. Billgy’nin akıllı analizleriyle karbon ayak izlerini azaltma yetenekleri kazanan işletmeler, hem çevre dostu çözümler sunuyor hem de maliyet tasarrufu elde ediyor. Bunu yaparken karmaşık verileri sadeleştiriyor ve herkesin anlayabileceği bir formatta sunuyor” diye konuştu.

“ENERJİ DANIŞMANLIĞINDA LİDER PLATFORM OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Billgy’nin yola 100 bin TL ve üzeri enerji faturası ödeyen ve operasyonlarını daha verimli hale getirmek isteyen işletmeleri hedefleyerek çıktığını dile getiren Fetih Evren Şahin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kurumsal müşterilere sunduğumuz enerji yönetimi çözümleriyle, maliyetlerini kontrol etmelerini sağlıyoruz. İlerleyen süreçte bireysel tüketicilerin de enerji yönetimi ihtiyaçlarına yanıt verecek dijital çözümler üretmeyi planlıyoruz. Billgy olarak, enerji yönetimi bilincini artırarak enerji yönetimi süreçlerini daha şeffaf ve ulaşılabilir hale getirmeyi, önümüzdeki yıllarda güçlü bir enerji danışmanlık platformu olarak Türkiye pazarında lider konuma ulaşmayı hedefliyoruz.”