Yerli girişim Abonesepeti 400 bin dolar yatırım aldı

Abonesepeti, İngiltere merkezli Goldmanstartups liderliğinde Keiretsu Forum Türkiye ve ŞirketOrtağım Melek Yatırım Ağı yatırımcılarının katılımı ile 400.000 Dolar yatırım aldı.

Yerli girişim Abonesepeti 400 bin dolar yatırım aldı

2017 yılında ŞirketOrtağım Melek Yatırım Ağı’ından 1M$ Değerleme ile tohum öncesi yatırım alan Abonesepeti, 2021 yılı son çeyrekte Keiretsu Forum Melek Yatırım Ağı’ndan 2M$ Değerleme ile tohum yatırım almıştı. Şirket bugün, Goldmanstartups liderliğinde, Keiretsu Forum Türkiye ve ŞirketOrtağım Melek Yatırım Ağı’nın katılımı ile 400.000 Dolar yatırım aldığını duyurdu.

Kullanıcıların ilk hizmet başlangıcından abonelik iptal sürecine kadar tüm abonelikleri tek bir yerden planlayıp, izleyip, optimize ederek zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan Abonesepeti, halihazırda 250.000’den fazla üye tarafından kullanılıyor.

Kullanıcılar doğru abonelik başlatmak için karşılaştırma yapabiliryo, fatura ödemelerini gerçekleştirebiliyor, DASK, Kasko gibi ödemelerini yapabiliyor ve araç kiralama hizmeti alabiliyor. Kullanılmayan abonelikler ise yine Abonesepeti üzerinde kolay iptal servisini kullanarak iptal edilebiliyor.

Hedef 2024 içinde 2 milyon üzerinde kullanıcıya ulaşmak

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Son 5 yılda abonelik ekonomisi %350 üzerinde büyüdü ve gelecek 2 yılda %100 daha büyüyerek 500 milyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Abonesepeti, bugün mobil, internet, TV, güvenlik gibi 12 farklı kategoride 30’dan fazla marka ile eş zamanlı çalışıyor. 34 bin ile başladığı müşteri sayısı bugün 250 bin olan uygulama, 2024 yılı içinde uygulamaları ve banka anlaşmaları ile birlikte 2 milyonun üzerinde kullanıcı hedefliyor.

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