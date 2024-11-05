Yerli inşaat şirketi, modern mimariye yön veriyor

Son dönemde küresel çapta yaşanan yüksek enflasyonist baskı ve girdi maliyetlerindeki artış, pek çok sektörü etkisi altına alırken inşaat sektörü toparlanma turlarına başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat ciro endeksinin 2024’ün ilk 8 ayında %75 arttığı kaydediliyor. Bu başarının temel itici güçleri arasında zamana meydan okuyan projelere imza atan yerli şirketlerin izlediği strateji ve kalite, sürdürülebilirlik gibi benimsediği ilkeler yer alıyor. İnşaat sektöründe yarım asırlık tecrübesiyle birçok konut projesini hayata geçirdiklerini aktaran Kadıoğlu Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Candar Kadıoğlu, inşaat endüstrisinin dinamiklerini değerlendirirken faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

“MODERN YAŞAMIN STANDARTLARINI YENİDEN BELİRLİYORUZ”

İstanbul’un modern gelişim sürecine katkıda bulunurken sektördeki dinamiklere de yön veren şirketler arasında yer aldıklarını vurgulayan Candar Kadıoğlu, “İstanbul’da son 5 yılda konut fiyatları %100’ün üzerinde arttı. Sektör rekabetin her geçen gün tırmanmasıyla daha da değer kazanıyor. Biz de benimsediğimiz mükemmeliyetçi yaklaşımımızla hayata geçirdiğimiz projeler aracılığıyla sektörün mücadeleci grafiklerini konut yatırımcıları için avantaja çeviriyoruz. Son olarak Livapark Konakları Şile isimli büyük ilgi gören projelerimizle modern yaşamın standartlarını yeniden tanımlıyoruz” dedi.

“YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK ÜSTÜNE KURULU”

Türkiye’de inşaat sektörünün ülke ekonomisinin büyümesinde kritik rol oynadığının altını çizen Kadıoğlu Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Candar Kadıoğlu, “İnşaat sektöründeki 2 milyonun üzerindeki çalışan, inşaat sektörünün hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkısını gözler önüne seriyor. Ekonomiyi bu denli etkileyen sektöre 50 yılı aşkın süredir hizmet veren bir marka olarak, zamana meydan okuyan kalıcı yapılar inşa ediyoruz. Kurucumuz Harbihan Kadıoğlu’nun ticari ilkeleri olan dürüstlük, şeffaflık ve doğruluk bugün markamızın yönetim anlayışını şekillendiriyor. Bu ilkeler doğrultusunda Türkiye genelinde sektördeki liderler arasında konumlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MODERN MIMARI ANLAYIŞIMIZLA YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTIYORUZ”

Projelerinde inovasyonu, kaliteyi ve müşteri odaklı yaklaşımı ön planda tutarak, modern şehirleşmenin önemli aktörlerinden biri haline geldiklerini belirten Candar Kadıoğlu, “Şile’nin doğal güzellikleriyle çevrili villa projemiz Livapark Konakları Şile, estetik mimari anlayışla güvenliği, doğallığı ve konforu bir araya getiriyor. Her villanın kendi bahçesi, yüzme havuzu ve geniş yaşam alanları bulunuyor. İstanbul’un stresli şehir yaşamından uzak, doğa ile iç içe bir yaşam arayanlar için eşsiz bir alternatif oluşturuyor. Modern mimari anlayışımız ve sürdürülebilirlik odaklı projelerimizle, yaşam standartlarını yükseltiyoruz. İstanbul’un hızla büyüyen inşaat sektöründe yeni bir standart belirliyoruz. İstanbul’un en değerli ve merkezi bölgelerinden biri olan Kadıköy Sahrayicedit’te 930 metrekare arasa üzerinde 750 metrekarelik bir bina yapımına başladık. 100 cm yükseklikte ve tamamı 20’lik nervürlü demir kullanılarak radyo temel üzerine oturtuldu. Yeni teknoloji ve sağlamlığın ön planda olduğu proje toplam 2 dükkan ve 24 daireden oluşacak. 2025 yılının Kasım ayında ise teslim etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“GELECEK NESILLERE SÜRDÜRÜLEBILIR, SAĞLIKLI VE MODERN YAŞAM ALANLARI KAZANDIRMAK ISTIYORUZ”

Kadıoğlu Grup İnşaat Ortağı Birhan Kadıoğlu Kurulduğumuz günden itibaren müşteri memnuniyetine, güvene ve kaliteye önem veriyoruz. Her projemizde bu önceliklerimizle fark yaratmayı sürdürüyoruz. 2024 ve sonrasında da işlerinde uzman çalışanlarımız, sektörde deneyimli iş ortaklarımızla büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Sürdürülebilir yapı malzemeleri kullanımı ve çevre dostu projelere öncelik veriyoruz. Gelecek nesillerine sağlıklı ve modern yaşam alanları kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki projelerimiz arasında İstanbul’un yeni gelişen bölgelerinde hayata geçirilecek karma konut ve ticaret merkezleri yer alıyor. İstanbul’un gelişen siluetine değer katmayı ve modern, güvenilir yapılarla geleceği şekillendirmeye devam etmeyi kendimize misyon ediniyoruz” dedi.