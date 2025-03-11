Yerli katma değerli siber güvenlik distribütörü satın aldığı şirketle META pazarına giriş yapıyor

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey’in araştırmaları, 2024 yılında küresel birleşme ve satın alma (M&A) piyasalarının yalnızca %12 artarak beklentilerin altında kaldığını ortaya koydu. 2025 için küresel M&A getirilerinde güçlü bir toparlanma öngörülürken, siber güvenlik sektöründe dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 2009 yılından bu yana Türkiye’deki siber güvenlik pazarında katma değerli distribütör olarak faaliyet gösteren Inforte, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen katma değerli distribütörlerinden Shifra’yı satın aldığını açıkladı. Bu stratejik hamle, şirketin META (Ortadoğu, Türkiye, Afrika) Bölgesi’nde güçlü bir konum elde etmesini ve kesintisiz destek sunan bölgesel bir güç olmasını sağlayan ilk adım oldu. Şirket, bu satın almayla ürün ve çözüm portföyünün yanı sıra, teknik uzmanlığının etki alanını da genişletmiş oldu. İş ortaklarına yeni fırsatlar sunarken, müşterilerine sağladığı uçtan uca çözümleri daha da güçlendirdi.

“SIBER GÜVENLIĞIN GELECEĞINI BIRLIKTE ŞEKILLENDIRIYORUZ”

Inforte Kurucusu ve CEO’su Güngör Gündoğdu, Shifra’yı satın almalarının önemine dikkat çekerek, “Shifra’nın ailemize katılması, yalnızca önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda sektör açısından stratejik bir sıçrama anlamına geliyor. Her ölçekten firmanın artan siber güvenlik ihtiyaçlarına ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayarak, bölgedeki siber güvenlik ekosistemine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Teknik mükemmellik, yenilikçilik ve müşteri memnuniyetine olan ortak bağlılığımızla, iş ortaklarımıza daha güçlü fırsatlar sunacak ve sektördeki etkimizi daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

“2009 yılından beri siber güvenlik alanında Türkiye’nin öncü katma değerli distribütörlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Delinea, Forescout, Netscout, Arbor, ExaGrid, SolarWinds, Opinnate, EfficientIP, Island, Thales ve Picus Security gibi küresel üreticileri Türkiye’de temsil ediyoruz” diyen Güngör Gündoğdu, “Inforte olarak her zaman, geleneksel dağıtım anlayışının ötesine geçerek iş ortaklarımıza stratejik değer sağlamaya odaklandık. Shifra’nın uzmanlığıyla, yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcılarını (MSSP) desteklemeye yönelik yatırımlarımızı artıracağız. İş ortaklarımıza büyüyebilecekleri, yüksek kârlılık sağlayabilecekleri, en yenilikçi güvenlik çözümleri sunmaları için gerekli donanımı sağlıyoruz. Genişleyen ürün portföyümüz ve birleşen uzmanlığımız sayesinde, sürekli gelir akışı oluşturmalarının ve uzun vadeli büyüme elde etmelerinin de önünü açıyoruz” dedi.

Delinea, Proofpoint, Akamai, DataPatrol, , Glasswall, Rangeforce, ve Malwation gibi küresel üreticilerin Ortadoğu ve Afrika’daki temsilcisi olduklarını söyleyen Shifra Kurucusu ve CEO’su Ahmed Soltan ise “Deneyimli bir katma değerli siber güvenlik distribütörü olarak, son 15 yılda, Ortadoğu ve Afrika’da güçlü bir itibar kazandık. Inforte ile birlikte uzmanlığımızı ve hizmetlerimizi daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. META bölgesindeki siber güvenlik dağıtım anlayışını yeniden tanımlayacağız. Inforte’nin genişleyen portföyü ve stratejik vizyonuyla, artık her zamankinden daha güçlü bir konumdayız” açıklamasını yaparak, Inforte ile güçlerini birleştirmelerinin, iş ekosistemleri için heyecan verici bir yeni dönemi temsil ettiğini belirtti.

İŞ ORTAKLARI VE ÜRETICILER IÇIN YENI FIRSATLAR

“Inforte olarak, Türkiye pazarındaki uzmanlığımızı Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyarak, başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Mısır gibi gelişen pazarlarda büyümeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Shifra’nın güçlü olduğu noktalarda Türkiye’de genişleme imkanımız olacak” diyen Inforte Kurucusu ve CEO’su Güngör Gündoğdu, işbirliğinin kazanımları hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. Buna göre, Inforte’nin Shifra’yı satın alması, iş ortakları ve üreticilere benzersiz avantajlar sunarak bölgedeki siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek. Deneyimli mühendislik hizmetleri ekiplerimiz sayesinde daha yüksek hizmet kalitesi sağlanırken, MSSP desteğiyle iş ortakları değişen tehditlere karşı daha güçlü hale gelecek. Ayrıca, iş geliştirme ve eğitim programlarıyla sürdürülebilir büyüme desteklenirken, pazarlama ve talep yaratma çalışmalarıyla marka görünürlüğü ve satış fırsatları da artırılacak.

Inforte ve Shifra, yenilikçilik, teknik destek kalitesi ve iş ortağı başarısı ilkeleri üzerine inşa edilen ortak bir kültürü paylaşıyor. Bu değerler, iki şirketin birleşmesini sorunsuz bir şekilde entegre ederken, Shifra’nın mevcut yönetim ekibi, operasyonları yönetmeye devam edecek ve çalışanlar, iş ortakları ve üreticilere bu birleşmenin getirdiği yeni kaynaklar ve büyüme fırsatlarıyla destek sunmayı sürdürecek.