﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, zorlu mücadelede sahaya çıkacak Türk futbolcuların kimler olacağı ise merak konusu.

Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, bir haftalık aranın ardından formasına kavuşacak. 2 maçlık cezasında indirime gidilen 28 yaşındaki futbolcu, derbide savunmadaki yerini alacak.

Sarı kırmızılıların yerli kontenjanında kullanacağı diğer iki isimse henüz netleşmedi. Okan Buruk'un, Milot Rashica’ya şans verebilmek adına yerli hakkını savunmada kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

Sakatlığı süren Kazımcan Karataş'ın yerine geçtiğimiz hafta 11'de yer alan Emre Taşdemir'in derbide görev yapması bekleniyor.

Hücum hattının sol kanadı için ise üç aday bulunuyor. Galatasaray'da teknik heyetin Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz arasında bir tercih yapması gerekiyor. Kerem'in formaya bir adım daha yakın olduğu gelen haberler arasında.